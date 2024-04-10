Продажи восстановленных смартфонов в России подскочили в четыре раза — лидируют iPhone

В первом квартале этого года продажи восстановленных смартфонов России в денежном выражении выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это указывают данные «Мегафона» и Yota, где также отмечается, что наибольшей популярностью среди россиян пользуются восстановленные iPhone. Источник изображения: niekverlaan / Pixabay

Источник: 3dnews.ru