Продажи VR-гарнитур в этом году рухнули на 24 % и продолжат падать до 2026 года, прогнозируют аналитики

Новое исследование аналитической компании Omdia сигнализирует о серьёзном спаде на потребительском рынке виртуальной реальности. Продажи VR-гарнитур по итогам 2023 года упадут на 24 %, и достигнут 7,7 млн единиц, тогда как в 2022 году рынок вышел на 10,1 млн проданных VR-устройств. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рынка VR на 13 % в 2024 и 2025 годах, что ознаменует сложный период для индустрии виртуальной реальности в ближайшие два года. Восстановление в сегменте ожидается не ранее 2026 года. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru