Проект AlmaLinux учредил комитет ALESCo, отвечающий за технические вопросы

Проект AlmaLinux, развивающий дистрибутив на основе Red Hat Enterprise Linux, пытающийся занять место классического CentOS, объявил о формировании инженерного управляющего комитета ALESCo (AlmaLinux Engineering Steering Committee), который будет принимать решения, связанные с технической частью разработки, по аналогии с работой комитета FESCo в Fedora Linux. Среди прочего, комитет будет рецензировать предложения по улучшению проекта, поступающие от представителей сообщества. Целью создания комитета названа координация технического развития дистрибутива для обеспечения надёжности, устойчивости и актуальности проекта.

В состав комитета вошли шесть инженеров, активно участвующих в разработке и использовании AlmaLinux:

Андрей Лукошко — архитектор AlmaLinux.

Ben Thomas — разработчик элементов инфраструктуры из Университетского колледжа Лондона.

Cody Robertson — технический директор компании Hawk Host.

Elkhan Mammadli — инженер по облачным технологиям из компании CloudLinux.

Jonathan Wright — евангелист AlmaLinux из компании CloudLinux.

Neal Gompa — главный консультант из компании Velocity Limitless.

Источник: opennet.ru