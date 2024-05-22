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Проект AlmaLinux учредил комитет ALESCo, отвечающий за технические вопросы

Проект AlmaLinux, развивающий дистрибутив на основе Red Hat Enterprise Linux, пытающийся занять место классического CentOS, объявил о формировании инженерного управляющего комитета ALESCo (AlmaLinux Engineering Steering Committee), который будет принимать решения, связанные с технической частью разработки, по аналогии с работой комитета FESCo в Fedora Linux. Среди прочего, комитет будет рецензировать предложения по улучшению проекта, поступающие от представителей сообщества. Целью создания комитета названа координация технического развития дистрибутива для обеспечения надёжности, устойчивости и актуальности проекта.

В состав комитета вошли шесть инженеров, активно участвующих в разработке и использовании AlmaLinux:

  • Андрей Лукошко — архитектор AlmaLinux.
  • Ben Thomas — разработчик элементов инфраструктуры из Университетского колледжа Лондона.
  • Cody Robertson — технический директор компании Hawk Host.
  • Elkhan Mammadli — инженер по облачным технологиям из компании CloudLinux.
  • Jonathan Wright — евангелист AlmaLinux из компании CloudLinux.
  • Neal Gompa — главный консультант из компании Velocity Limitless.

Источник: opennet.ru

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