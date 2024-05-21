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Проект Bend развивает высокоуровневый язык для параллельных вычислений на GPU

Опубликованы первые выпуски проекта Bend, развивающего высокоуровневый язык программирования для параллельных вычислений, который позиционируется как альтернатива низкоуровневыми языкам, таким как CUDA и Metal, обладающая выразительным синтаксисом и возможностями для повышения удобства разработки, свойственными таким языкам, как Python и Haskell. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Из возможностей языка Bend отмечается быстрое распределение объектов, возможность использования функций высшего порядка, замыканий, продолжений, неограниченной рекурсии, сопоставления с образцом, рекурсивных сопоставлений (fold) и циклов (bend), целочисленных, строковых и списочных типов. Поддерживается два варианта синтаксиса — в стиле Python и в стиле Haskell. В программах не требуется указание управляющих распаралелливанием аннотаций, явного создания потоков и выставления блокировок. Распараллеливание производится автоматически, например, при вычислении выражения «((1 + 2) + (3 + 4))», операции «1 + 2» и «3 + 4» будут выполнены параллельно.

Программы на языке Bend могут выполняться на оборудовании, обеспечивающем массовый пареллелизм, например, на GPU, демонстрируя практически линейный рост производительности в зависимости от числа вычислительных ядер. Код на языке Bend компилируется в низкоуровневое промежуточное представление HVM2 (Higher-order Virtual Machine 2), которое затем компилируется в представление на C и CUDA. В настоящее время проектом поддерживается только выполнение на GPU NVIDIA.

Что касается производительности, то тестовое приложение с реализацией битонной сортировки, при выполнении в одном потоке CPU Apple M3 Max было выполнено за 12.15 сек., при задействовании 16 потоков — за 0.96 сек., а при привлечении GPU NVIDIA RTX 4090 с 16k потоками — за 0.21 сек. def sort(d, s, tree): switch d: case 0: return tree case _: (x,y) = tree lft = sort(d-1, 0, x) rgt = sort(d-1, 1, y) return rots(d, s, lft, rgt) def rots(d, s, tree): switch d: case 0: return tree case _: (x,y) = tree return down(d, s, warp(d-1, s, x, y)) …

Источник: opennet.ru

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