Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок

Проект Debian объявил о проведении общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта по вопросу поставки проприетарных прошивок в составе официальных установочных образов и live-сборок. До 2 сентября продлится фаза обсуждения выставленных на голосование пунктов, после чего начнётся сбор голосов. Право голоса имеют около тысячи разработчиков, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры Debian.

Последнее время производители оборудования всё чаще прибегают к использованию внешних прошивок, загружаемых операционной системой, вместо поставки прошивок в постоянной памяти на самих устройствах. Подобные внешние прошивки необходимы многим современным графическим, звуковым и сетевым адаптерам. При этом неоднозначен вопрос, насколько поставка проприетарных прошивок соотносится с требованием поставки только свободного ПО в основных сборках Debian, так как прошивки выполняются на аппаратных устройствах, а не в системе, и относятся к оборудованию. На современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.

До сих пор проприетарные прошивки не включались в состав официальных установочных образов Debian и поставлялись в отдельном репозитории non-free. Установочные сборки с проприетарными прошивками имеют статус неофициальных и распространяются отдельно, что приводит к путанице и создаёт трудности у пользователей, так как во многих случаях полноценной работы современного оборудования можно добиться только после установки проприетарных прошивок. Подготовкой и сопровождением неофициальных сборок с проприетарными прошивками занимается проект Debian, что требует дополнительной траты ресурсов на сборку, тестирование и размещение неофициальных сборок, дублирующих официальные.

Возникла ситуация при которой неофициальные сборки являются более предпочтительными для пользователя, если он хочет добиться нормальной поддержки своего оборудования, а установка рекомендуемых официальных сборок зачастую приводит к проблемам в поддержке оборудования. Кроме того, использование неофициальных сборок мешает достижению идеала в отношении поставки только открытого ПО и невольно ведёт к популяризации проприетарного ПО, так как пользователь вместе с прошивками получает и подключённый репозиторий non-free с другим несвободным ПО.

Для решения проблемы с активацией у пользователей репозитория non-free в случае использования несвободных прошивок, предлагается выделить проприетарные прошивки из репозитория non-free в отдельный компонент non-free-firmware и поставлять его отдельно, не требуя активации репозитория non-free. Что касается поставки проприетарных прошивок в установочных сборках, на голосование выставлено три варианта изменений:

Включить пакеты с несвободными прошивками в состав официального установочного носителя. Новый установочный образ, включающий несвободные прошивки, будет поставляться вместо образа, содержащего только свободное ПО. При наличии оборудования, для работы которого требуются внешние прошивки, использование необходимых проприетарных прошивок будет включено по умолчанию. При этом на этапе загрузки будет добавлена настройка, позволяющая полностью отключить использование несвободных прошивок. Для того чтобы пользователь мог сделать осознанный выбор, в инсталляторе будут явно разделены свободные и несвободные прошивки, а также выведена информация о том, какой тип прошивок будет загружен. После установки в системе предлагается по умолчанию добавить в файл sources.list репозиторий non-free-firmware, что позволит получать обновления прошивок с исправлением уязвимостей и важных ошибок.

Подготовить установочный образ с несвободными прошивками, как описано в пункте 1, но поставлять его отдельно, а не вместо образа, содержащего только свободное ПО. Предлагается придать статус официального новому установочному образу с несвободными прошивками, но продолжить поставку и старого варианта официального образа, не включающего проприетарные прошивки. Для упрощения обнаружения новичками образ с прошивками будет выводиться на более видном месте. Образ без прошивок также будет предложен на той же странице с загрузками, но как менее приоритетный.

Разрешить проекту Debian создать отдельный установочный образ, включающий пакеты из секции non-free, который будет доступен для загрузки помимо установочного образа, содержащего только свободное ПО. Загрузка будет организована таким образом, чтобы пользователь до начала загрузки получил информацию о том, какой из образов содержит только свободное ПО.



Источник: opennet.ru