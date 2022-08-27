Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок

Проект Debian объявил о проведении общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта по вопросу поставки проприетарных прошивок в составе официальных установочных образов и live-сборок. До 2 сентября продлится фаза обсуждения выставленных на голосование пунктов, после чего начнётся сбор голосов. Право голоса имеют около тысячи разработчиков, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры Debian.
Последнее время производители оборудования всё чаще прибегают к использованию внешних прошивок, загружаемых операционной системой, вместо поставки прошивок в постоянной памяти на самих устройствах. Подобные внешние прошивки необходимы многим современным графическим, звуковым и сетевым адаптерам. При этом неоднозначен вопрос, насколько поставка проприетарных прошивок соотносится с требованием поставки только свободного ПО в основных сборках Debian, так как прошивки выполняются на аппаратных устройствах, а не в системе, и относятся к оборудованию. На современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.
До сих пор проприетарные прошивки не включались в состав официальных установочных образов Debian и поставлялись в отдельном репозитории non-free. Установочные сборки с проприетарными прошивками имеют статус неофициальных и распространяются отдельно, что приводит к путанице и создаёт трудности у пользователей, так как во многих случаях полноценной работы современного оборудования можно добиться только после установки проприетарных прошивок. Подготовкой и сопровождением неофициальных сборок с проприетарными прошивками занимается проект Debian, что требует дополнительной траты ресурсов на сборку, тестирование и размещение неофициальных сборок, дублирующих официальные.
Возникла ситуация при которой неофициальные сборки являются более предпочтительными для пользователя, если он хочет добиться нормальной поддержки своего оборудования, а установка рекомендуемых официальных сборок зачастую приводит к проблемам в поддержке оборудования. Кроме того, использование неофициальных сборок мешает достижению идеала в отношении поставки только открытого ПО и невольно ведёт к популяризации проприетарного ПО, так как пользователь вместе с прошивками получает и подключённый репозиторий non-free с другим несвободным ПО.
Для решения проблемы с активацией у пользователей репозитория non-free в случае использования несвободных прошивок, предлагается выделить проприетарные прошивки из репозитория non-free в отдельный компонент non-free-firmware и поставлять его отдельно, не требуя активации репозитория non-free. Что касается поставки проприетарных прошивок в установочных сборках, на голосование выставлено три варианта изменений:
Источник: opennet.ru