Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook 2

Проект Fedora представил ультрабук Fedora Slimbook 2, доступный в вариантах с 14- и 16-дюймовыми экранами. Устройство является модернизированным вариантом прошлых моделей, поставляемых с 14- и 16-дюймовыми экранами. Отличия проявляются в задействовании нового поколения CPU Intel 13 Gen i7, использовании графической карты NVIDIA RTX 4000 в варианте c 16-дюймовым экраном и доступности для заказа серебристого и чёрного корпуса из алюминиевого и магниевого сплава. Ноутбук подготовлен совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook.

Fedora Slimbook оптимизирован для работы дистрибутива Fedora Linux 40 и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства с 14-дюймовым экраном заявлена в 1399 евро, а 16-дюймовым — 1799 евро, при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation. Участникам разработки Fedora предоставляется скидка в €100.

Основные характеристики: