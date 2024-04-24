Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook 2

Проект Fedora представил ультрабук Fedora Slimbook 2, доступный в вариантах с 14- и 16-дюймовыми экранами. Устройство является модернизированным вариантом прошлых моделей, поставляемых с 14- и 16-дюймовыми экранами. Отличия проявляются в задействовании нового поколения CPU Intel 13 Gen i7, использовании графической карты NVIDIA RTX 4000 в варианте c 16-дюймовым экраном и доступности для заказа серебристого и чёрного корпуса из алюминиевого и магниевого сплава. Ноутбук подготовлен совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook.
Fedora Slimbook оптимизирован для работы дистрибутива Fedora Linux 40 и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства с 14-дюймовым экраном заявлена в 1399 евро, а 16-дюймовым — 1799 евро, при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation. Участникам разработки Fedora предоставляется скидка в €100.
Основные характеристики:
- 14-дюймовый экран с разрешением 2880×1800 или 16-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600. 100% sRGB, частота обновления 90Hz.
- CPU Intel Core i7-13700H (5.00 GHz, 14 ядер, 20 потоков, 24MB кэш).
- Видеокарта Intel Iris Xe G7 (96 CU) в 14-дюймовой модели и NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (используется открытый драйвер Nouveau) в 16-дюймовой.
- ОЗУ до 64GB DDR5 5200 MHz (2 слота).
- Накопитель M.2 SSD NVMe Gen 4.0 PCIe до 8TB (1 слот в 14-дюймовой модели и два слота + RAID 0/1 в 16-дюймовой).
- 1080 HD Webcam с двумя микрофонами для записи стереозвука.
- Инфракрасная web-камера для биометрического распознавания лица.
- 2x USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen2 с Displayport 1.4, HDMI 2.1 и USB-C Thunderbolt 4.
- SD card reader.
- Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2.
- Двухватные громкоговорители.
- Аккумулятор: 99WH в 14-дюймовой модели и 82WH в 16-дюймовой модели.
- Вес 14-дюймовой модели — 1.3 кг, 16-дюймовой модели — 1.6 кг.
- Размер 14-дюймовой модели — 308 x 215 x 14 мм, 16-дюймовой модели — 355 x 245 x 20 мм.
Источник: opennet.ru