Проект Fedora представил новый вариант ноутбука Fedora Slimbook

Проект Fedora представил новый вариант ультрабука Fedora Slimbook, оснащённый 14-дюймовым экраном. Устройство является более компактным и лёгким вариантом первой модели, поставляемой с 16-дюймовым экраном. Отличия также имеются в клавиатуре (нет боковых цифровых клавиш и более привычные клавиши управления курсором), видеокарте (Intel Iris X 4K вместо NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti) и аккумуляторе (99WH вместо 82WH). Ноутбук подготовлен совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook.
Fedora Slimbook оптимизирован для работы дистрибутива Fedora Linux и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства заявлена в 1299 евро (16-дюймовая модель стоит от 1799 евро), при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation. При этом объявлено о предоставлении скидки в €100 в честь 20-летия проекта. Кроме этой скидки участникам разработки Fedora предоставляется ещё одна скидка в €100.
Основные характеристики:
- 14-дюймовый экран (99% sRGB) с разрешением 2880×1800 и частотой обновления 90Hz.
- CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).
- Видеокарта Intel Iris X 4K.
- ОЗУ от 16 до 64GB.
- Накопитель SSD Nvme до 4TB.
- Intel AX 201, Wifi 6 и Bluetooth 5.2
- Аккумулятор 99WH.
- Разъёмы: USB-C Thunderbolt, USB-C с DisplayPort, USB-A 3.0, HDMI 2.0, Kensington Lock, ридер SD-карт, вход/выход звука.
- Web-камера 1080p Full-HD.
- Вес 1.25 кг. (16-дюймовый вариант весит 1.5 кг.).
- Размер: 308.8 x 215 x 15 мм. (16-дюймовый вариант имеет размер 355 x 245 x 20 мм).
Источник: opennet.ru