Проект Fedora представил новый вариант ноутбука Fedora Slimbook

Проект Fedora представил новый вариант ультрабука Fedora Slimbook, оснащённый 14-дюймовым экраном. Устройство является более компактным и лёгким вариантом первой модели, поставляемой с 16-дюймовым экраном. Отличия также имеются в клавиатуре (нет боковых цифровых клавиш и более привычные клавиши управления курсором), видеокарте (Intel Iris X 4K вместо NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti) и аккумуляторе (99WH вместо 82WH). Ноутбук подготовлен совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook.

Fedora Slimbook оптимизирован для работы дистрибутива Fedora Linux и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства заявлена в 1299 евро (16-дюймовая модель стоит от 1799 евро), при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation. При этом объявлено о предоставлении скидки в €100 в честь 20-летия проекта. Кроме этой скидки участникам разработки Fedora предоставляется ещё одна скидка в €100.

Основные характеристики: