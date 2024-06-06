Проект FFMpeg представил собственную реализацию декодировщика xHE-AAC

Разработчики мультимедийного пакета FFMpeg объявили о создании собственной реализации декодировщика для формата кодирования звука xHE-AAC (Extended High-Efficiency AAC), определённого в стандарте ISO/IEC 23003-3. Декодировщик xHE-AAC уже принят в основную кодовую базу FFMpeg и войдёт в состав следующего выпуска. Реализация может использоваться для большинства стерео-потоков xHE-AAC. Потоки SBR, USAC и MPEG-H с объёмным звуком, а также кодировние речи пока не поддерживается. Поддержку USAC и SBR обещают добавить в ближайшее время.

xHE-AAC используется в потоковом вещании Netflix и задействован в технологиях цифрового радиовещания Digital Radio Mondiale. Кодек примечателен поддержкой широкого диапазона битрейта (от 12 до 300 kbit/s), высокой степенью сжатия, средствами воспроизведения с постоянной громкостью, обеспечением высокой чёткости при любых уровнях громкости, дополнительными профилями управления динамическим диапазоном при прослушивании в шумных местах и добавлением метаданных, позволяющих восстанавливать потери на принимающей стороне.



Источник: opennet.ru