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Проект FuryGpu развивает GPU на базе FPGA

Представлен рабочий прототип проекта FuryGpu, развивающего самодельный GPU на основе FPGA Xilinx Zynq UltraScale+, оформленный в виде отдельной платы, подключаемой к ПК через интерфейс PCIe. Описания аппаратных блоков реализованы на языке SystemVerilog, а проект платы подготовлен в свободной системе автоматизированного проектирования печатных плат KiCAD. В текущем виде GPU FuryGpu уже позволяет запустить игру Quake с производительностью отрисовки 60 FPS при разрешении 1280 x 720.

Проект разрабатывается с 2021 года в качестве хобби программистом, специализирующемся на разработке компьютерных игр и интересующимся аппаратным обеспечением. Схемы платы, Verilog-описания и драйверы пока недоступны публично, но автор проекта заявил о намерении открыть все связанные с FuryGpu наработки после согласования некоторых юридических вопросов со своим работодателем (согласование необходимо, чтобы подстраховать себя от возможных претензий со стороны работодателя).

Проект FuryGpu развивает GPU на базе FPGA

На текущей стадии развития возможности FuryGpu сравниваются с продвинутой видеокартой середины 1990-годов. Функциональность GPU определена набором фиксированных функций, выполнение программных шейдеров пока не поддерживается, а основное внимание уделяется компонентам для рендеринга, растеризации и обработки текстур. Для выполнения графических операций предоставляется собственный графический API FuryGL, напоминающий API Vulkan, но не совместимый с ним из-за отсутствия поддержки шейдеров.

Среди уже доступных возможностей:

  • Четыре независимых тайловых растеризатора;
  • Работа GPU на частоте 400MHz, работа блока управления текстурами на частоте 480MHz;
  • Фронтэнд для выполнения операций с плавающей запятой (fp32);
  • Блок маппинга и обработки текстур, поддерживающий линейную и билинейную фильтрацию с поддержкой MIP-текстурирования;
  • Интерфейс PCIe Gen 2×4. Наличие портов DisplayPort и HDMI для подключения монитора.

Проект FuryGpu развивает GPU на базе FPGA


Источник: opennet.ru

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