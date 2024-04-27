Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 24.04

Представлен выпуск проекта Sculpt 24.04, развивающего операционную систему на базе технологий Genode OS Framework, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 30 МБ. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включёнными расширениями VT-d и VT-x, а также на системах ARM с расширениями VMM.

Основные новшества:

Полностью переделан звуковой стек. В новом звуковом стеке реализована возможность использования подключаемых драйверов, установки произвольной частоты дискретизации, гибкой маршрутизации звуковых потоков и микширования звука. Добавлены оптимизации для снижения задержек при обработке звука.

Реализована экспериментальная возможность перехода в спящий режим.

Добавлена поддержка экранов с разрешением 4K (3840 x 2160)

Добавлена поддержка тачпадов, использующих протокол I2C (применяются на некоторых ноутбуках).

Добавлена поддержка привязки USB-устройств к виртуальным машинам и приложениям.

В интерфейс конфигурирования добавлены средства для управления включением дополнительных возможностей, настройки источников приложений и установки приложений.

В окне с визуализацией графа компонентов и конфигураторе добавлена поддержка прокрутки.

Улучшена обработка событий от HID-устройств (Human interface device).

Изменён интерфейс для управления драйверами устройств.

Предложен новый стек TCP/IP, использующий прослойку DDE (device-driver environment) на базе ядра Linux 6.1.20.

Добавлена возможность использовать Sculpt OS в Goa SDK в качестве внешней цели для тестирования приложений.

Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин.

В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который предоставляет большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен при помощи запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux.

Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющегося напрямую ядра для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.