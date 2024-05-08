Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год

Организация GNOME Foundation опубликовала финансовый отчёт за 2023 финансовый год, который охватывает показатели с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. В отчёте также упомянуты основные события этого периода (релизы GNOME 44 и 45, назначение нового директора) и проведённые конференции разработчиков (GUADEC 2023 в Риге, GNOME Asia 2022 в Куала-Лумпуре, Linux App Summit в Брно).

Что касается финансовых показателей, то расходы за отчётный период заметно превысили поступление средств — получено 556 тысяч долларов, израсходовано 676 тысяч долларов (перерасход за счёт прошлых накоплений — $120 тысяч). При этом стоит отметить, что перерасход наблюдался и в прошлые периоды: в 2022 году проект получил $363 тысяч, а израсходовал $649 тысяч (перерасход $286 тысяч), в 2021 году проект получил $287 тысяч, а израсходовал $927 тысяч (перерасход $640 тысяч), в 2020 году проект получил $925 тысяч, а израсходовал $789 тысяч (остаток $136 тысяч), в 2019 году проект получил $915 тысяч, а израсходовал $608 тысяч (остаток $307 тысяч), в 2018 году проект получил 1.073 млн долларов, а израсходовал $365 тысяч (остаток $708 тысяч). В ноябре 2023 года проект также получил миллион евро от фонда Sovereign.

Что касается источников поступления средств в 2023 году, то из полученных 556 тысяч долларов, $422 тысячи связаны с пожертвованиями и спонсорской помощью, $47 тысяч заработаны при проведении конференций, $80 тысяч связаны с проектом GIMP. По расходам $283 тысячи потрачены на проведение конференций, $105 тысяч на поддержку и инфраструктуру, $96 тысяч на программу Outreach (оплата стажировок женщин и меньшинств), $30 тысяч передано проекту GIMP, $121 тысяча потрачена на административные расходы и $39 тысяч передано на финансирование других проектов.



Источник: opennet.ru