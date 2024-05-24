Проект GNOME выставил на обсуждение план развития на следующие 5 лет

Организация GNOME Foundation объявила об обсуждении плана, определяющего стратегию, цели и приоритеты проекта GNOME на следующие 5 лет, а также действия, которые помогут укрепить и расширить связанную с GNOME экосистему. План сформирован на основании исследований экосистемы и прошёл обсуждения с персоналом, руководством и участниками организации GNOME Foundation. В настоящее время план рецензирован в управляющем совете GNOME и теперь опубликован для финального общественного обсуждения, в ходе которого любой желающий может оставить свой отзыв.

Отмеченные в плане цели: