Проект GodotOS, подготовил оболочку операционной системы на игровом движке Godot

Опубликован первый выпуск проекта GodotOS, развивающего прототип графического интерфейса, созданный с использованием игрового движка Godot. GodotOS преподносится как эксперимент по использованию игрового движка для проектирования минималистичного, удобного и эстетически привлекательного интерфейса рабочего стола. Код проекта написан на языке GDScript и распространяется под лицензией AGPLv3. Сборки доступны для Linux и Windows, также подготовлена демонстрация, загружаемая через Web и работающая в браузере.

В GodotOS поддерживается работа с файлами, редактирование текстовых документов, просмотр изображений и даже запуск простых игр. В качестве одного из возможных применений упоминается создание интерфейса для запуска игр и встроенных приложений.