Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет

На конференции KDE Akademy 2022 определены новые цели проекта KDE, которым будет уделено повышенное внимание при разработке в ближайшие 2-3 года. Цели выбраны на основе голосования, проведённого в сообществе. Прошлые цели были определены в 2019 году и затрагивали реализацию поддержки Wayland, унификацию приложений и приведение в порядок инструментов для распространения приложений.

Новые цели: