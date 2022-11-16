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Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет

На конференции KDE Akademy 2022 определены новые цели проекта KDE, которым будет уделено повышенное внимание при разработке в ближайшие 2-3 года. Цели выбраны на основе голосования, проведённого в сообществе. Прошлые цели были определены в 2019 году и затрагивали реализацию поддержки Wayland, унификацию приложений и приведение в порядок инструментов для распространения приложений.

Новые цели:

  • Доступность для всех категорий пользователей. Особое внимание планируют уделить развитию средств для людей с ограниченными возможностями, учёту потребностей данной категории пользователей и тестированию пригодности реализации для реального применения.
  • Разработка приложений с учётом влияния на окружающую среду — кроме таких вопросов, как свободная лицензия, удобство интерфейса, производительность и настраиваемость, при разработке приложений предлагается уделить внимание энергопотреблению. Более оптимальное расходование ресурсов CPU позволит снизить потребление энергии, которое косвенно отражается на окружающей среде (выработка энергии отождествляется экоактивистами с выбросом углекислого газа в атмосферу и влиянием на глобальное потепление).
  • Автоматизация и систематизация внутренних процессов, модернизация организации проверки качества и снижение зависимости процессов от отдельных людей.

    Источник: opennet.ru

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