ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook

Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook

Проект KDE представил четвёртое поколение ультрабуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборкой свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новая серия поставляется с процессорами AMD Ryzen 5700U 4.3 GHz с 8 ядрами CPU (16 потоками) и 8 ядрами GPU (в прошлой серии применялся Ryzen 7 4800H). Ноутбук предложен в вариантах с экранами 14 и 15.6 дюймов (1920×1080, IPS, 16:9, sRGB 100%). Вес устройств соответственно составляет 1.05 и 1.55 кг, а цена — 1049€ и 999€. Ноутбуки укомплектованы 250 ГБ M.2 SSD NVME (до 2 ТБ), 8 ГБ ОЗУ (до 64 ГБ), 2 портами USB 3.1, одним портом USB 2.0 и одним USB-C 3.1, HDMI 2.0, Ethernet (RJ45), Micro SD и Wifi (Intel AX200).

Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook
Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий