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Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook

Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт KDE Slimbook 16 разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma 6, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборке свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новый ноутбук отличается использованием 16-дюймового экрана (2560×1600, 6:10 sRGB 100%, 165Hz), а также применением процессора AMD Ryzen 7 7840HS (8 ядер по 16 потоков, 3.8-5.1GHz) и GPU AMD Radeon 780M (12 ядер RDNA 3, 2700 MHz). Устройство оснащено 2 портами USB-C 3.2, тремя портами USB-A 3.2, Wi-fi 6, Bluetooth 5.2 и физически отключаемой web-камерой HD 720P 1.0M. Комплектация предусматривает установку до 64 ГБ ОЗУ (5600 MHz DDR5) и 8 ТБ SSD (два слота SSD NVMe PCIe 4.0 M.2). Размер: 356.6*248.5*20.3мм, вес 1.86 кг. Стоимость устройства — 999 евро.

Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook
Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook
Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE SlimbookПроект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook


Источник: opennet.ru

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