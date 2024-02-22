Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook

Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт KDE Slimbook 16 разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma 6, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборке свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новый ноутбук отличается использованием 16-дюймового экрана (2560×1600, 6:10 sRGB 100%, 165Hz), а также применением процессора AMD Ryzen 7 7840HS (8 ядер по 16 потоков, 3.8-5.1GHz) и GPU AMD Radeon 780M (12 ядер RDNA 3, 2700 MHz). Устройство оснащено 2 портами USB-C 3.2, тремя портами USB-A 3.2, Wi-fi 6, Bluetooth 5.2 и физически отключаемой web-камерой HD 720P 1.0M. Комплектация предусматривает установку до 64 ГБ ОЗУ (5600 MHz DDR5) и 8 ТБ SSD (два слота SSD NVMe PCIe 4.0 M.2). Размер: 356.6*248.5*20.3мм, вес 1.86 кг. Стоимость устройства — 999 евро.