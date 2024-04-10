Проект Kubuntu представил обновлённый логотип и элементы брендинга

Подведены итоги конкурса среди графических дизайнеров, организованного для обновления элементов брендинга дистрибутива. В рамках конкурса предпринята попытка получить узнаваемый и современный дизайн, отражающий специфику Kubuntu, положительно воспринимаемый новичками и старыми пользователями, и гармонично сочетаемый со стилевым оформлением KDE и Ubuntu.

На основе полученных в результате конкурса работ выработаны рекомендации по модернизации логотипа проекта, заставки рабочего стола, цветовой палитры и шрифтов. Также опубликованы векторные файлы с новым логотипом, предложенные в различных расцветках. Подготовленное на основе новых рекомендаций оформление будет задействовано в выпуске Kubuntu 24.04.