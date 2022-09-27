Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5

Проект LeanQt приступил к развитию урезанного ответвления от Qt 5, нацеленного на упрощение сборки из исходных текстов и интеграции с приложениями. LeanQt развивает Рохус Келлер (Rochus Keller), автор компилятора и среды разработки для языка Oberon, завязанных на Qt 5, с целью упрощения компиляции своего продукта с минимальным числом зависимостей, но с сохранением поддержки актуальных платформ. Код продолжает развиваться под лицензиями GPLv3, LGPLv2.1 и LGPLv3.
Отмечается, что в последние годы наблюдается тенденция к раздутию Qt, переусложнению и обрастанию спорной функциональностью, а установка бинарных сборок требует регистрации на сайте коммерческой компании и загрузки более гигабайта данных. В LeanQt предпринята попытка создания лёгкого варианта Qt 5.6.3, очищенного от всего лишнего и переработанного структурно. Для сборки вместо qmake задействована собственная сборочная система BUSY. Предложенны дополнительные опции, позволяющие опционально включать и выключать различные ключевые компоненты при сборке.
Заявлена поддержка следующих возможностей Qt:
- Байтовые массивы, строки, unicode.
- Локализация.
- Коллекции, неявное разделение данных (Implicit Sharing).
- Работа с датами, временем и часовыми поясами.
- Тип variant и метатипы.
- Кодировки: utf, simple, latin.
- Абстрагирование устройств ввода/вывода.
- Файловый движок.
- Текстовые потоки и потоки данных.
- Регулярные выражения.
- Ведение логов.
- Хэши md5 и sha1.
- Геометрические примитивы, json и xml.
- rcc (resource compiler).
- Многопоточность.
- Возможность сборки для Linux, Windows и macOS.
Среди ближайших планов: поддержка плагинов, базовых объектов, метатипов и событий, модули QtNetwork и QtXml.
Отдалённые планы: модули QtGui и QtWidgets, вывод на печать, распараллеливание операций, поддержка последовательного порта.
Не будут поддерживаться: qmake, фреймворк State Machine, расширенные кодировки, анимация, мультимедия, D-Bus, SQL, SVG, NFC, Bluetooth, web-движок, testlib, скриптинг и QML. Из платформ решено не поддерживать iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku.
Источник: opennet.ru