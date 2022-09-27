Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5

Проект LeanQt приступил к развитию урезанного ответвления от Qt 5, нацеленного на упрощение сборки из исходных текстов и интеграции с приложениями. LeanQt развивает Рохус Келлер (Rochus Keller), автор компилятора и среды разработки для языка Oberon, завязанных на Qt 5, с целью упрощения компиляции своего продукта с минимальным числом зависимостей, но с сохранением поддержки актуальных платформ. Код продолжает развиваться под лицензиями GPLv3, LGPLv2.1 и LGPLv3.

Отмечается, что в последние годы наблюдается тенденция к раздутию Qt, переусложнению и обрастанию спорной функциональностью, а установка бинарных сборок требует регистрации на сайте коммерческой компании и загрузки более гигабайта данных. В LeanQt предпринята попытка создания лёгкого варианта Qt 5.6.3, очищенного от всего лишнего и переработанного структурно. Для сборки вместо qmake задействована собственная сборочная система BUSY. Предложенны дополнительные опции, позволяющие опционально включать и выключать различные ключевые компоненты при сборке.

Заявлена поддержка следующих возможностей Qt:

Байтовые массивы, строки, unicode.

Локализация.

Коллекции, неявное разделение данных (Implicit Sharing).

Работа с датами, временем и часовыми поясами.

Тип variant и метатипы.

Кодировки: utf, simple, latin.

Абстрагирование устройств ввода/вывода.

Файловый движок.

Текстовые потоки и потоки данных.

Регулярные выражения.

Ведение логов.

Хэши md5 и sha1.

Геометрические примитивы, json и xml.

rcc (resource compiler).

Многопоточность.

Возможность сборки для Linux, Windows и macOS.

Среди ближайших планов: поддержка плагинов, базовых объектов, метатипов и событий, модули QtNetwork и QtXml.

Отдалённые планы: модули QtGui и QtWidgets, вывод на печать, распараллеливание операций, поддержка последовательного порта.

Не будут поддерживаться: qmake, фреймворк State Machine, расширенные кодировки, анимация, мультимедия, D-Bus, SQL, SVG, NFC, Bluetooth, web-движок, testlib, скриптинг и QML. Из платформ решено не поддерживать iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku.



Источник: opennet.ru