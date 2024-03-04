Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD

Представлен проект NixBSD, развивающий неофициальное ответвление от дистрибутива NixOS, в котором вместо ядра Linux задействовано ядро из FreeBSD. Для установки программ используется пакетный менеджер Nix, хранящий результат сборки пакетов в подкаталогах внутри /nix/store и предоставляющий возможность использования нескольких версий одной программы. Настройка параметров системы производится через один файл конфигурации. Имеется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации.

Проектом поддерживается три репозитория:

nix — форк пакетного менеджена Nix с изменениями для адаптации сборки и работы в окружении с ядром FreeBSD.

nixpkgs — форк коллекции пакетов nixpkgs с исправлениями для поддержки FreeBSD и добавлением новой платформы x86_64-freebsd.

nixbsd — репозиторий с модулями для обеспечения сборки варианта NixOS с ядром FreeBSD.

Источник: opennet.ru