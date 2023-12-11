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Проект OpenBao начал развитие форка Hashicorp Vault

Под покровительством организации Linux Foundation основан проект OpenBao, который продолжит развитие кодовой базы хранилища Hashicorp Vault под свободной лицензией MPLv2 (Mozilla Public Licence). Форк создан в ответ на перевод компанией HashiCorp своих продуктов на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp.

Создатели проекта OpenBao намерены продолжить разработку форка Hashicorp Vault на нейтральной площадке Linux Foundation при участии сообщества, сформированного из заинтересованных в проекте компаний и энтузиастов, и используя открытую модель управления. Форк будет ответвлён от ветки Hashicorp Vault 1.14.x и будет включать все изменения, опубликованные под лицензией MPL 2.0. Инициатором форка стал Себастьян Стадил (Sebastian Stadil), руководитель и основатель DevOps-компании Scalr, являющийся одним из создателей проекта OpenTofu. К работе над форком также подключились инженеры из IBM, сопровождающие проект LF Edge.

Hashicorp Vault предоставляет инструменты для управления, хранения и распространения сертификатов, ключей, API-токенов, паролей и прочей конфиденциальной информации, а также для организации доступа к секретным данным, ведения лога аудита, генерации паролей и токенов, шифрования данных, обеспечения отзыва скомпрометированных секретов. Компания Hashicorp заявила о прекращении публикации исправлений для выпусков Hashicorp Vault под лицензией MPL после 31 декабря 2023 года.

Cмена лицензии объясняется желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке. В соответствии опубликованным несколько дней назад отчётом, выручка компании Hashicorp за третий финансовый квартал, завершившийся 31 октября 2023 года, достигла 146.1 млн долларов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убытки компании при этом снизились с $72 млн до $39.5 млн.

Дополнительно можно отметить начало бета-тестирования первого выпуска OpenTofu, форка платформы управления конфигурацией и автоматизации поддержания инфраструктуры Hashicorp Terraform. Первый выпуск OpenTofu базируется на ветке Terraform 1.6, поддерживает все имеющиеся возможности и содержит некоторые дополнительные исправления и улучшения, нацеленные на усиление безопасности. В качестве альтернативы Terraform Registry проектом также создан реестр всех провайдеров и модулей, которые можно использовать с OpenTofu.

OpenTofu развивается под эгидой организации Linux Foundation с использованием свободной лицензии MPLv2. О поддержке OpenTofu и намерении участвовать в разработке форка объявили 158 компаний и 780 индивидуальных разработчиков. Присоединившиеся к инициативе OpenTofu компании выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет (для сравнения последние два года в компании HashiCorp сопровождением Terraform занимается 5 инженеров).

Источник: opennet.ru

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