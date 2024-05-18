Проект OpenSSH разделяет sshd на несколько исполняемых файлов

Разработчики OpenSSH начали разделение sshd на несколько отдельных исполняемых файлов. Первым шагом стало добавление в кодовую базу OpenSSH изменения, выделяющего из sshd процесс sshd-session, выполняющий задачи, связанные с обработкой сеансов. В процессе sshd оставлены функции, отвечающие за приём сетевых соединений, проверку конфигурации, загрузку хостовых ключей и управление запускаемыми процессами в соответствии с параметром MaxStartups. Таким образом исполняемый файл sshd теперь содержит минимальную функциональность, необходимую для приёма нового сетевого соединения и запуска sshd-session для обработки сеанса. В дальнейшем разделение функциональности на отдельные процессы планируют продолжить.



Источник: opennet.ru