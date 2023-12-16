Проект openSUSE назначил дополнительное голосование по выбору логотипа

Дуглас ДеМайо (Douglas DeMaio), менеджер SUSE, отвечающий за маркетинг и взаимодействие с сообществом openSUSE, объявил о решении провести дополнительное голосование по выбору логотипа, принятое в ответ на критику участниками проекта процесса проведения голосования и отсутствия варианта сохранения нынешнего логотипа. Конкурс логотипов проводился с учётом голосов всех желающих, независимо от вовлечённости в разработку, в том числе в голосовании могли участвовать люди, не имеющие отношения к openSUSE, что не позволило в полной мере учесть коллективную идентичность разработчиков.

При обсуждении было предложено предоставить участникам проекта openSUSE возможность повлиять на выбор нового логотипа. Также упомянуто, что компания SUSE, владеющая правами на нынешний логотип, должна участвовать в процессе принятия решения по ребрендингу и разбору ситуации с торговыми марками. В итоге, решено дать возможность участникам проекта выразить своё мнение, для чего среди членов проекта openSUSE будет проведено отдельное голосование по выбору между существующим логотипом и предложенным новым дизайном.



Источник: opennet.ru