Проект Pine64 представил планшетный ПК PineTab2

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, анонсировало начало производства в следующем году нового планшетного ПК PineTab2, построенного на основе SoC Rockchip RK3566 с четырёхядерным процессором ARM Cortex-A55 (1.8 GHz) и GPU ARM Mali-G52 EE. Стоимость и время поступления в продажу пока не определены, известно только то, что первые экземпляры для тестирования разработчиками начнут производиться после китайского нового года (22 января). Первая модель планшета PineTab была доступна по цене 120 долларов, а электронная книга PineNote на том же SoC продавалась по цене 399 долларов.

Как и первая модель PineTab новый планшет оснащён 10.1-дюймовым экраном (IPS) и комплектуется отсоединяемой клавиатурой, позволяющей использовать устройство как обычный ноутбук. Сохранились и параметры камер: задняя 5MP, 1/4″ (LED Flash) и фронтальная 2MP (f/2.8, 1/5″), а также характеристики аккумулятора (6000 mAh). В зависимости от комплектации объём оперативной памяти составит 4 или 8 ГБ, а постоянной памяти (eMMC flash) — 64 или 128 ГБ (для сравнения первый PineTab поставлялся с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ Flash). Из разъёмов упоминается наличие двух портов USB-C (USB 3.0 и USB 2.0), micro HDMI, microSD и 3.5мм-разъём для наушников.

Пока не определено какие именно модули Wi-Fi и Bluetooth будут использованы в устройстве. Также пока не объявлено какой из дистрибутивов Linux будет предустановлен. В первом PineTab по умолчанию поставлялся Ubuntu Touch от проекта UBport, а в качестве опций дополнительно предлагались образы с Manjaro Linux, PostmarketOS, Arch Linux ARM, Mobian и Sailfish OS.