Проект Pine64 выпускает в продажу плату STAR64 на базе архитектуры RISC-V

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, объявило о готовности одноплатного компьютера STAR64, построенного с использованием четырёхядерного процессора StarFive JH7110 (SiFive U74 1.5GHz) на базе архитектуры RISC-V. Плата станет доступна для заказа 4 апреля и будет продаваться по цене $70 в варианте с 4 ГБ ОЗУ и $90 с 8 ГБ ОЗУ.

Плата оснащена 128 МБ QSPI NOR Flash, 2.4GHz/5Ghz MIMO WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, двумя гигабитными Ethernet-портами, HDMI 2.0, слотом PCIe, SD Card, eMMC, 1 портом USB 3.0, 3 портами USB 2.0, аудиоразъёмом 3.5mm, 40-pin GPIO. Размер 133 × 80 × 19 мм. Для ускорения графики задействован GPU BX-4-32 от компании Imagination Technology, поддерживающий OpenCL 3.0, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.2.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.



Источник: opennet.ru