Проект по производству открытого процессора, совместимого с Z80

После прекращения 15 апреля компанией Zilog производства 8-битных процессоров Z80, энтузиасты выступили с инициативой создания открытого клона данного процессора. Целью проекта является разработка замены процессорам Z80, которая будет взаимозаменяема с оригинальным CPU Zilog Z80, совместима с ним на уровне разводки выводов и способна использоваться в компьютере ZX Spectrum. Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog и необходимая для производства документация распространяется под лицензией Apache 2.0. Производство первой пробной партии процессоров FOSS Z80 намечено на июнь 2024 года.

При разработке чипа FOSS Z80 задействован фреймворк OpenROAD, развиваемый для автоматизации процесса разработки открытых микросхем, а также инструментарий Skywater PDK (Process Design Kit), описывающий используемый на заводе SkyWater техпроцесс 130nm и позволяющий подготовить необходимые для производства микросхем проектные файлы. Для снижения затрат на производство чипа для тестирования и проектирования задействована инфраструктура проекта Tiny Tapeout.

Быстрая готовность чипа объясняется тем, что вместо проектирования с нуля, при его разработке в качестве основы использовался ранее развивавшийся открытый проект TV80, предоставляющий Verilog-описание ядра, совместимого с CPU Z80, распространяемое под лицензией MIT. После производства первой партии разработчики проекта намерены провести сравнение чипа с другими реализациями, такими как A-Z80 — реализация на базе FPGA (Altera, Xilinx и Lattice), поставляемая под лицензией GPLv2, и Z80Explorer — симулятор интегральной схемы, воспроизводящий Zilog Z-80 на уровне электронных цепей.

Процессор Z80 был представлен в 1976 году и производился в течение 48 лет. Чип получил известность благодаря домашним компьютерам ZX Spectrum, игровым приставкам Sega и Game Boy, калькуляторам Texas Instruments, а также поддержке в операционной системе CP/M. При этом CPU Z80 также активно применялся в промышленном оборудовании, различных контроллерах, модемах, кассовых аппаратах, измерительном оборудовании и периферийных устройствах.



Источник: opennet.ru