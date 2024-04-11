Проект по созданию реализации zlib на языке Rust

Организация ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let’s Encrypt и способствует развитию технологий для повышения защищённости интернета, представила проект zlib-rs по созданию защищённого аналога библиотеки сжатия данных zlib. Код zlib-rs написан на языке Rust и распространяется под лицензией Zlib. Разработка ведётся с оглядкой на проект zlib-ng, развивающий высокопроизводительный вариант zlib. Проектом разработаны две библиотеки: zlib-rs с реализаций API zlib, не использующей unsafe-блоки; libz-rs-sys — надстройка с поддержкой Си API, содержащая код в режиме «unsafe».

В качестве причины создания zlib-rs упоминается намерение предоставить вариант zlib, избавленный от потенциальных пробоем, вызванных ошибками при работе с памятью. По данным компаний Microsoft и Google около 70% уязвимостей вызваны небезопасной работой с памятью. Предполагается, что использование языка Rust для разработки zlib-rs позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью, и исключить появление таких ошибок, как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера.

Библиотека Zlib широко распространена и используется в качестве зависимости во многих системах, при том, что в коде Zlib периодически всплывают опасные уязвимости. Например, в 2022 году в zlib было выявлено переполнение буфера при попытке сжатия специально подготовленной последовательности символов, которое позволяло эксплуатировать уязвимость через передачу специально оформленных входящих данных.



Источник: opennet.ru