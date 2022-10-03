Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL

Открыты наработки проекта Postgres WASM, развивающего окружение с СУБД PostgreSQL, работающее внутри браузера. Связанный с проектом код открыт под лицензией MIT. Предлагается инструментарий для сборки работающей в браузере виртуальной машины c урезанным Linux-окружением, сервером PostgreSQL 14.5 и сопутствующими утилитами (psql, pg_dump). Размер итоговой сборки около 30 МБ.

Начинка виртуальной машины формируется при помощи скриптов buildroot и запускается в браузере с использованием эмулятора v86. Для взаимодействия с утилитами PostgreSQL из браузера поставляется web-оболочка. Для обращения к запущенному в браузере серверу PostgreSQL по сети и выполнению сетевых запросов из виртуальной машины используется прокси, пробрасывающий трафик при помощи API Websocket.

Основные возможности Postgres WASM:

Сохранение и восстановление состояния СУБД из файла или браузерного хранилища на базе IndexedDB.

Быстрый запуск из файла с сохранённым состоянием виртуальной машины или полный запуск с перезагрузкой эмулятора.

Возможность выделения виртуальной машине от 128 до 1024МБ памяти.

Настройка размера шрифта web-терминала.

Поддержка загрузки файлов в виртуальное окружение, в том числе можно загружать дампы БД.

Поддержка скачивания файлов из виртуального окружения.

Установка входящих и исходящих сетевых соединений, создание туннеля для проброса обращений к сетевому порту 5432.

Среди возможных областей применения Postgres WASM упоминается создание демонстрационных и обучающих систем, организация работы с данными в offline-режиме, анализ данных при нахождении в offline-режиме, тестирование функциональности и конфигураций PostgresSQL, создание локального окружения разработчика, подготовка срезов определённого состояния СУБД для отправки другим разработчикам или в службу поддержки, тестирование логической репликации с внешних СУБД.