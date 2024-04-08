Проект PumpkinOS развивает реинкарнацию PalmOS

Проектом PumpkinOS предпринята попытка создания повторной реализации операционной системы PalmOS, использовавшейся в коммуникаторах компании Palm. PumpkinOS позволяет напрямую запускать приложения, созданные для PalmOS, без применения эмулятора PalmOS и не требуя наличия оригинальной прошивки с PalmOS. Приложения, собранные для архитектуры m68K, могут запускаться на системах с процессорами x86 и ARM. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензий GPLv3.

Среда для запуска приложений поддерживает работу в Linux и Windows, но также может быть собрана в виде самодостаточной загружаемой ОС (системное окружение основано на ядре Linux и пакете BusyBox). Предоставляется графическая оболочка для навигации по имеющимся приложениям и переключения между ними. В поставку включены четыре базовых приложения, код которых перенесён из PalmOS SDK: адресная книга, система Todo-заметок, текстовый редактор MemoPad и календарь.