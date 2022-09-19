Проект PyTorch перешёл под крыло организации Linux Foundation

Компания Facebook (запрещена в РФ) передала фреймворк машинного обучения PyTorch под покровительство организации Linux Foundation, инфраструктура и сервисы которой будут использованы в дальнейшей разработке. Переход под крыло Linux Foundation избавит проект от зависимости от отдельной коммерческой компании и упростит совместную работу с привлечением сторонних участников. Для разработки PyTorch под эгидой Linux Foundation создана организация PyTorch Foundation. О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как AMD, AWS, Google Cloud, Microsoft и NVIDIA, представители которых, наряду с разработчиками из Meta, образовали курирующий проект совет.



Источник: opennet.ru