Проект Rolling Rhino Remix развивает непрерывно обновляемую сборку Ubuntu

Представлен первый выпуск новой неофициальной редакции Ubuntu Linux — Rolling Rhino Remix, которая реализует модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Редакция может оказаться полезной продвинутым пользователям или разработчикам, которым необходимо быть в курсе всех изменений или которым хочется получить доступ к наиболее свежим версиям программ. В отличие от уже существующих скриптов для преобразования ежедневных экспериментальных сборок в подобие rolling-выпусков, проект Rolling Rhino Remix предоставляет готовые установочные образы (3.2 ГБ), позволяющие сразу получить rolling-систему без копирования и запуска внешних скриптов.

Изменения от обычных тестовых сборок Ubuntu главным образом сводятся к включению devel-веток репозиториев, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений, переносимых из веток Debian Sid и Unstable. Для установки обновлений предлагается отдельная утилита rhino, представляющая собой обвязку для установки обновлений, заменяющую команды «apt update» и «apt upgrade». Утилита также используется для начальной настройки репозиториев в файле /etc/apt/sources.list после инсталляции. Что касается iso-образов, то они представляют собой переупаковку ежедневно формируемых тестовых сборок Ubuntu Daily Build.



Источник: opennet.ru