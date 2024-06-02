Проект STMicroelectronics по строительству предприятия в Италии получит 2 млрд евро субсидий

Основное внимание общественности привлекают к себе проекты по строительству предприятий Intel и TSMC в Германии, поскольку они обладают достаточно крупным масштабом для влияния на местную экономику. Тем не менее, европейские власти своими субсидиями готовы поддерживать и менее известных производителей чипов — например, компанию STMicroelectronics. Источник изображения: STMicroelectronics

Источник: 3dnews.ru