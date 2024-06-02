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Проект STMicroelectronics по строительству предприятия в Италии получит 2 млрд евро субсидий

Основное внимание общественности привлекают к себе проекты по строительству предприятий Intel и TSMC в Германии, поскольку они обладают достаточно крупным масштабом для влияния на местную экономику. Тем не менее, европейские власти своими субсидиями готовы поддерживать и менее известных производителей чипов — например, компанию STMicroelectronics. Источник изображения: STMicroelectronics
Источник: 3dnews.ru

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