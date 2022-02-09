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Проект vtm развивает текстовое многооконное пользовательское окружение

Доступен новый выпуск проекта vtm, развивающего мультиплексор терминалов, включающий полноценный оконный менеджер и предоставляющий средства для совместного использования сеансов. В отличие от таких проектов как screen и tmux, в vtm предоставляется поддержка полноценного многооконного интерфейса, позволяющего использовать внутри одного терминала несколько одновременно выводимых окон с своими вложенными виртуальными терминалами. Код vtm написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Работа в vtm напоминает обычные многооконные графические интерфейсы, за тем исключением, что работа осуществляется в консоли. Имеется поддержка панели задач и подобия виртуальных рабочих столов. Окна могут как частично перекрывать друг друга, так и размещаться бок о бок в мозаичном режиме (tiling). Управление текстовыми окнами может осуществляться при помощи мыши. Возможно подключение к одному окружению нескольких пользователей и предоставление совместного доступа к одному текстовому рабочему столу, включая одновременное отображение нескольких курсоров. При изменении размера или перемещения окон используются визуальные эффекты (кинетическая анимация).

Проект vtm развивает текстовое многооконное пользовательское окружение

Vtm может быть запущен в эмуляторах терминала, поддерживающих Unicode, объединение графем, полноцветный вывод и обработку событий мыши в стиле xterm. Из платформ поддерживаются Linux, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows 10, Windows Server 2019.



Источник: opennet.ru

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