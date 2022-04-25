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Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III

Проектом Warsmash развивается альтернативный открытый игровой движок для игры Warcraft III, способный воссоздать игровой процесс при наличии в системе оригинальной игры (для работы требуются файлы с игровыми ресурсами, входящие в оригинальную поставку Warcraft III). Проект находится на альфа-стадии разработки, но уже поддерживает как однопользовательское прохождение, так и участие в сетевых многопользовательских баталиях. Основным назначением разработки называется упрощение создания модификаций Warcraft III и проведение экспериментов. Код написан на языке Java с использованием фреймворка для разработки игр libGDX и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается запуск в Linux и Windows.



Источник: opennet.ru

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