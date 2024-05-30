Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

В компилятор HLSL добавлена поддержка прямой компиляции в ассемблерный код шейдеров Direct3D и целевые типы SPIR-V.

В компиляторе HLSL улучшена поддержка профилей 1, 2 и 3 моделей шейдеров.

Для HLSL реализованы встроенные функции cosh(), determinant(), refract(), sinh() и tanh().

В libvkd3d добавлена поддержка форматов DXGI_FORMAT_B5G6R5_UNORM, DXGI_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM, и DXGI_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM, если они поддерживаются в имеющейся реализации API Vulkan.

Добавлена поддержка интерфейсов ID3D12ShaderCacheSession и ID3D12Device9. В интерфейс ID3D12Device8 добавлены методы CreateCommittedResource2(), CreatePlacedResource1(), GetCopyableFootprints1() и GetResourceAllocationInfo2().

Реализованы проверочные запросы D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS14, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS15, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS16, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS17 и D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS18.

В libvkd3d-shader для промежуточного языка DXIL (DirectX Intermediate Language) добавлена экспериментальная поддержка большинства методов и инструкций 6 шейдерной модели Direct3D.

Источник: opennet.ru