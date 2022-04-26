Проект Wine рассматривает возможность перевода разработки на платформу GitLab

Александр Джуллиард (Alexandre Julliard), создатель и руководитель проекта Wine, объявил о запуске экспериментального сервера совместной разработки gitlab.winehq.org, основанного на платформе GitLab. В настоящее время на сервере размещены все проекты из основного дерева Wine, а также утилиты и начинка сайта WineHQ. Реализована возможность отправки через новый сервис запросов на слияние.

Дополнительно запущен шлюз, транслирующий в почтовую рассылку wine-devel комментарии с Gitlab и отправленные запросы на слияние, т.е. вся активность по разработке Wine по-прежнему отражается в списке рассылки. Для ознакомления с разработкой на базе Gitlab и экспериментов создан отдельный проект wine-demo, в котором можно протестировать отправку запросов на слияние или применение скриптов-обработчиков, не затрагивая реальный код и не засоряя список рассылки wine-devel.

Отдельно отмечается, что использование GitLab для разработки Wine пока имеет характер эксперимента и окончательное решение о миграции на GitLab пока не принято. Если разработчики решат, что GitLab им не подходит, будет предпринята попытки использование какой-то другой платформы. Дополнительно опубликовано описание рабочего процесса, предлагаемого при использовании GitLab в качестве первичной платформы для разработки Wine (патчи присылаются в форме запросов на слияние, тестируются в системе непрерывной интеграции и перенаправляются в рассылку wine-devel для обсуждения, автоматически или вручную назначаются рецензирующие, которые должны проверить и одобрить изменение).



Источник: opennet.ru