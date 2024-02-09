Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland

Разработчики Xfce обновили страницу с планами, связанными с добавлением поддержки протокола Wayland. В план добавлено упоминание реализации начальной поддержки Wayland в базовых компонентах следующего значительного выпуска Xfce 4.20 с сохранением поддержки X11. Ранее вопрос сохранения обратной совместимости с X11 находится на стадии дискуссии, в которой не удавалось добиться консенсуса. Теперь решено, что поддержка X11 в обозримом будущем прекращена не будет.

Сеанс на базе Wayland в Xfce 4.20 будет охватывать минимально необходимый набор возможностей, а недостающую функциональность намерены постепенно добавлять при подготовке следующих выпусков. Также планируется продолжить оттачивание работы в окружении на базе протокола Wayland в уже портированных пользовательских приложениях.

В примечании упомянуто, что у проекта нет ресурсов для сопровождения собственного композитного менеджера для Wayland, но отвергнута возможность использования для работы привязки к XWayland. Без изменений оставлено ранее принятое решение об использовании в Wayland-окружении вместо libmutter библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland.

Рабочий стол xfdesktop и панель xfce4-panel уже портированы для Wayland с учётом использования wlroots и продолжат развиваться как отдельно запускаемые компоненты. Работа xfce4-panel проверена с композитными серверами Labwc и Wayfire. Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована библиотека libxfce4windowing, предлагающая слой для абстрагирования от графической подсистемы в котором реализованы компоненты управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.), не привязанные к определённой оконной системе. Поддержка X11 реализована на базе libwnck (Window Navigator Construction Kit).

Из портированных на Wayland компонентов также отмечены: exo, libxfce4ui, libxfce4util, thunar, xfce4-appfinder, xfce4-settings, xfconf, xfce4-power-manager, tumbler, garcon, thunar-volman и xfce4-dev-tools. Поддержка Wayland пока отсутствует в менеджере сеансов xfce4-session и оконном менеджере xfwm4, но для организации работы с использованием Wayland имеется неофициальный порт xfwm4.

Среди приложений, в которые добавлена поддержка Wayland: xfce4-terminal, mousepad, xfce4-notifyd, xfce4-taskmanager, xfce4-mixer, ristretto, catfish, xfburn, parole, xfmpc, xfce4-dict, gigolo и xfce4-panel-profiles. Приложения, которые пока не работают с Wayland: xfdashboard, xfce4-screenshooter, xfce4-screensaver и xfce4-volumed-pulse.



Источник: opennet.ru