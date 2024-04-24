Проект Xfce перевёл официальные каналы общения с IRC на Matrix

Разработчики проекта Xfce объявили о завершении перевода официальных каналов для общения с IRC на Matrix. Старые IRC-каналы остаются доступны, но в документации и на сайте в качестве официального метода интерактивного общения теперь упоминаются каналы на базе платформы Matrix. Вместо IRC-канала #xfce в сети libera.chat для получения технической поддержки и обсуждений пользователям рекомендуется использовать канал #xfce:matrix.org, вместо #xfce-dev для связанных с разработкой обсуждений — #xfce-dev:matrix.org, а вместо #xfce-commits для отслеживания активности в GitLab — #xfce-commits:matrix.org.

Основной причиной миграции отмечается прекращение поддержки трансляции IRC каналов в Marix в IRC-сети Libera.Chat. Так как многие разработчики пользовались Matrix для доступа к IRC-каналам с использованием данных трансляторов, прекращение их поддержки привело к фрагментации общения — часть пользователей осталась в IRC, а часть начала общаться в отдельных Matrix-каналах. Для воссоздания единой платформы общения решено перевести Matrix-каналы в разряд официальных.

К потере популярности IRC также приводит непривычность для новичков и устаревание протокола IRC, который в современных реалиях не так удобен, как хотелось бы, часто блокируется на межсетевых экранах и не предоставляет должных инструментов для защиты от спама и нарушений норм общения. Matrix является открытой платформой, не привязанной к централизованным серверам и проприетарным разработкам, использует открытые стандарты, обеспечивает сквозное шифрование, поддерживает поиск и неограниченный просмотр истории переписки, позволяет просматривать историю с разных устройств, допускает получение сообщений при нахождении пользователя в offline, может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, оценки присутствия разработчика в online, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков.

Дополнительно можно отметить обсуждение перевода базовых компонентов Xfce на сборку с использованием инструментария Meson вместо Autotools. Изменение может было воплощено в выпуске Xfce 4.20.



Источник: opennet.ru