Проект Yuzu развивает открытый эмулятор игровой приставки Nintendo Switch

Представлено обновление проекта Yuzu с реализацией эмулятора игровой приставки Nintendo Switch, способного выполнять коммерческие игры, поставляемые для данной платформы. Проект основан разработчиками Citra, эмулятора приставки Nintendo 3DS. Разработка ведётся путём обратного инжиниринга оборудование и прошивки Nintendo Switch. Код Yuzu написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux (flatpak) и Windows.

Из 2699 протестированных в эмуляторе игр для 644 отмечен идеальный уровень поддержки (всё работает как задумано), для 813 — хороший (могут наблюдаться отдельные мелкие проблемы со звуком и графикой), 515 — приемлемый (в целом играть можно, но всплывают более заметные проблемы со звуком или графикой), 327 — плохой (запустить можно, но имеющиеся проблемы мешают полностью пройти игру), 311 — запуск доходит только до заставки/меню, 189 — аварийное завершение сразу после запуска.

Yuzu эмулирует только оборудование, для работы также требуется дамп оригинальной прошивки к Nintendo Switch, дамп игр с картриджей и ключи расшифровки игровых файлов, которые можно получить, загрузив приставку в режиме RCM с внешним загрузчиком Hekate. Для полноценной эмуляции приставки требуется CPU с поддержкой SIMD-инструкций FMA и 6 или более ядрами/потоками (в качестве минимальных заявлены CPU Intel Core i5-4430 и AMD Ryzen 3 1200, а рекомендованных — Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600), 8 GB ОЗУ и графическая карта с поддержкой графического API OpenGL 4.6 или Vulkan 1.1 (как минимум NVIDIA GeForce GT 1030 2GB, AMD Radeon R7 240 2GB, Intel HD 5300 8GB, AMD Radeon R5).