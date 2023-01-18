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Проект ZSWatch развивает открытые умные часы на базе ОС Zephyr

Проектом ZSWatch ведётся разработка открытых умных часов на базе чипа Nordic Semiconductor nRF52833, оснащённого микропроцессором ARM Cortex-M4 и поддерживающего Bluetooth 5.1. Для загрузки доступны схема и макет печатной платы (в формате kicad), а также модель для печати корпуса и dock-станции на 3D-принтере. Программное обеспечение основывается на открытой RTOS Zephyr. Поддерживается сопряжение умных часов со смартфонами на базе платформы Android. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Проект ZSWatch развивает открытые умные часы на базе ОС Zephyr

Специфичное для умных часов программное обеспечение и аппаратная начинка разрабатываются специально для проекта. Кроме BLE-чипа nRF52833 в устройстве задействованы 1.28-дюймовый экран (IPS TFT 240×240), акселерометр с функциональностью шагомера, датчик пульса, вибромотор, 8 MB Flash, аккумулятор 220 mAh Li-Po. Для управления предусмотрено наличие трёх кнопок, а для защиты экрана применяется сапфировое стекло. В разработке также находится вторая улучшенная модель, которая отличается применением более функционального чипа nRF5340 на базе процессора ARM Cortex-M33 и наличием сенсорного экрана.

Программное обеспечение написано на языке Си и выполняется под управлением операционной системы реального времени (RTOS) Zephyr, развиваемой для устройств «интернета вещей» под эгидой организации Linux Foundation при участии Intel, Linaro, NXP Semiconductors/Freescale, Synopsys и Nordic Semiconductor. Ядро Zephyr рассчитано на потребление минимальных ресурсов (от 8 до 512 Кб ОЗУ). Для всех процессов предоставляется только одно глобальное совместно используемое виртуальное адресное пространство (SASOS, Single Address Space Operating System). Специфичный для приложений код комбинируется с адаптированным под конкретное применение ядром и образует монолитный исполняемый файл для загрузки и запуска на определённом оборудовании. Все системные ресурсы определяются на этапе компиляции и в системный образ включаются только те возможности ядра, которые требуются для выполнения приложения.

Основные возможности программной начинки:

  • Взаимодействие со смартфоном и управление при помощи Android-приложения GadgetBridge.
  • Графический интерфейс, на котором могут отображаться часы, дата, заряд аккумулятора, прогноз погоды, число пройденных шагов, число непрочитанных уведомлений и частота пульса.
  • Поддержка всплывающих уведомлений.
  • Расширяемое меню с настройками.
  • Интерфейс выбора приложений. Из программ предложены конфигуратор и виджет управления воспроизведением музыки.
  • Интегрированная функциональность шагомера и пульсометра.
  • Поддержка технологии Bluetooth Direction Finding для определения направления сигнала Bluetooth, что позволяет использовать часы в роли метки, отслеживаемой любой платой u-blox AoA.
  • В планах на будущее отмечается добавление приложения для отслеживания пульса, модернизация системы сопряжения по Bluetooth, переделка графической оболочки в форму заменяемого приложения.

Дополнительно можно отметить проект Sensor Watch, развивающего плату для замены начинки классических электронных часов Casio F-91W, выпускаемых с 1989 года. Предлагаемая для замены плата поставляется с микроконтроллером Microchip SAM L22 (ARM Cortex M0+) и может использоваться для запуска на часах собственных программ. Для вывода информации применяется штатный LCD от часов Casio с 10 сегментами для цифр и 5 сегментами для индикаторов. Подключение к внешним устройствам и загрузка программ на часы осуществляется через порт USB Micro B. Для расширения также имеется 9-пиновый PCB-коннектор (шина I²C и 5 пинов GPIO для SPI, UART, аналогового ввода и различных датчиков). Схема и макет платы распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, а предлагаемые для использования программные библиотеки под лицензией MIT.

Проект ZSWatch развивает открытые умные часы на базе ОС Zephyr


Источник: opennet.ru

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