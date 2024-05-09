Прогноз Arm разочаровал инвесторов, акции компании подешевели почти на 10 %

В конце марта в календаре британского разработчика процессорных архитектур Arm завершился очередной фискальный год, компания опубликовала отчёт и прогноз на следующий период, которые разочаровали инвесторов и вызвали снижение курса ей акций на американской фондовой площадке почти на 10 %. Источник изображения: Arm

Источник: 3dnews.ru