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Прогноз Arm разочаровал инвесторов, акции компании подешевели почти на 10 %

В конце марта в календаре британского разработчика процессорных архитектур Arm завершился очередной фискальный год, компания опубликовала отчёт и прогноз на следующий период, которые разочаровали инвесторов и вызвали снижение курса ей акций на американской фондовой площадке почти на 10 %. Источник изображения: Arm
Источник: 3dnews.ru

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