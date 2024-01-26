Прогноз Intel на текущий квартал обрушил акции компании более чем на 10 %

Свежая статистика Intel характеризовалась как снижением выручки в прошлом квартале на 10 % до $15,4 млрд, так и снижением выручки по итогам всего года на 14 % до $54,2 млрд. Самое главное, что прогноз выручки на текущий квартал в диапазоне от $12,2 до $13,2 млрд оказался ниже ожиданий аналитиков, и это привело к снижению курса акций более чем на 10 % после закрытия торгов в США. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru