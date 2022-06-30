Прогресс в разработке компилятора для языка Rust на базе GCC

В списке рассылки разработчиков набора компиляторов GCC опубликован отчёт о состоянии проекта Rust-GCC, развивающего GCC-фронтэнд gccrs с реализацией компилятора языка Rust на базе GCC. До ноября этого года планируется довести gccrs до возможности сборки кода, поддерживаемого компилятром Rust 1.40, и добиться успешной компиляции и использования штатных Rust-библиотек libcore, liballoc и libstd. В следующие после этого 6 месяцев планируется реализовать проверку заимствования переменных (borrow checker) и поддержку пакета proc_macro.

Также началась подготовительная работа к включению gccrs в основной состав GCC. В случае принятия gccrs в GCC, инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc. В качестве одного из критериев начала интеграции называется успешная компиляция официального тестового набора и реальных проектов на Rust. Отмечается, что не исключено, что разработчики успеют добиться намеченной цели в рамках цикла подготовки текущей экспериментальной ветки GCC и gccrs будет включён в состав выпуска GCC 13, намеченного на май следующего года.



Источник: opennet.ru