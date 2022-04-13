Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi

Доступен для тестирования загрузочный образ для плат Raspberry Pi, основанный на Debian GNU/Linux и поставляемый с набором открытых прошивок от проекта LibreRPi. Образ сформирован с использованием штатных репозиториев Debian 11 для архитектуры armhf и отличается поставкой пакета librepi-firmware, подготовленного на базе прошивки rpi-open-firmware.

Состояние разработки прошивки доведено до уровня, пригодного для запуска рабочего стола Xfce. В текущем виде прошивка обеспечивает работу драйвера v3d для графического ускорителя VideoCore, 2D-ускорения, DPI-видео, NTSC-видео (композитный выход), Ethernet, USB host, i2c host и SD-карты на платах Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi 3. Среди ещё не поддерживаемых возможностей: ускорение декодирования видео, CSI, SPI, ISP, PWM audio, DSI и HDMI.

Напомним, что несмотря на наличие открытых драйверов, работа видеоускорителя VideoCore IV обеспечивается загружаемой в GPU проприетарной прошивкой, в которую вынесена достаточно обширная функциональность, например, на стороне прошивки реализована поддержка OpenGL ES. По сути, на стороне GPU выполняется подобие операционной системы, а работа открытых драйверов сводится к трансляции вызовов к закрытой прошивке. Для избавления от необходимости загрузки blob-ов c 2017 года сообществом развивается проект по разработке свободного варианта прошивки, предлагающий в том числе компоненты для выполнения на стороне GPU VC4.