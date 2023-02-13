Прогресс в создании эксплоита для OpenSSH 9.1

Компания Qualys нашла способ обойти защиту malloc и double-free для инициирования передачи управления коду, используя уязвимость в OpenSSH 9.1, риск создания рабочего эксплоита для которой был определён как маловероятный. При этом возможность создания работающего эксплоита пока остаётся под большим вопросом.

Уязвимость вызвана двойным освобождением области памяти на стадии до прохождения аутентификации. Для создания условий проявления уязвимости достаточно изменить баннер SSH-клиента на «SSH-2.0-FuTTYSH_9.1p1» (или другой старый SSH-клиент) для того, чтобы добиться выставления флагов «SSH_BUG_CURVE25519PAD» и «SSH_OLD_DHGEX». После выставления данных флагов память под буфер «options.kex_algorithms» освобождается два раза.

Исследователи из Qualys в ходе манипуляций с уязвимостью смогли добиться контроля над регистром процессора «%rip», содержащим указатель на следующую инструкцию для выполнения. Разработанная техника эксплуатации позволяет передать управление в любую точку адресного пространства процесса sshd в необновлённом окружении OpenBSD 7.2, по умолчанию поставляемом с OpenSSH 9.1.

Отмечается, что предложенный прототип является реализацией лишь первой стадии атаки — для создания работающего эксплоита необходимо обойти механизмы защиты ASLR, NX и ROP, и выйти из sandbox-изоляции, что маловероятно. Для решения задачи обхода ASLR, NX и ROP требуется получить информации об адресах, чего можно добиться выявив ещё одну уязвимость, приводящую к утечке информации. Для выхода из sandbox может помочь ошибка в привилегированном родительском процессе или ядре.



Источник: opennet.ru