Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств

Джонас Дресслер (Jonas Dreßler) из проекта GNOME опубликовал отчёт о состоянии адаптации оболочки GNOME Shell для смартфонов. На проведение работы был получен грант, выделенный министерством образования Германии в рамках поддержки общественно значимых программных проектов.

Отмечается, что адаптацию для смартфонов упрощает наличие в последних выпусках GNOME определённого базиса для работы на небольших сенсорных экранах. Например, имеется настраиваемый интерфейс навигации по приложениям, поддерживающий произвольную перегруппировку при помощи механизма drag&drop и многостраничную компоновку. Уже поддерживаются экранные жесты, такие как скользящий жест для смены экранов, которые близки к управляющим жестам, необходимым на мобильных устройствах. На мобильных устройствах также можно применять многие концепции GNOME, используемые на настольных системах, такие как блок быстрых настроек, система уведомлений и экранная клавиатура.

В рамках проекта по адаптации GNOME для мобильных устройств разработчики определили план развития функциональности и подготовили рабочие прототипы домашнего экрана, интерфейса запуска приложений, системы поиска, экранной клавиатуры и других основных концепций. При этом пока не охватываются специфичные сопутствующие возможности, такие как разблокировка экрана PIN-кодом, приём звонков во время блокировки экрана, экстренные вызовы, фонарик и т.п. В качестве платформы для тестирования наработок используется смартфон Pinephone Pro.

Из основных намеченных задач названы: