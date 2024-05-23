Произошёл глобальный сбой Microsoft Bing — это сломало поиск в ChatGPT, Copilot и DuckDuckGo

Из-за сбоя в системах Microsoft, который, по-видимому, связан с API платформы Bing прекратили работу в штатном режиме поисковые службы ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo. Связанные с Bing сайты и сервисы либо полностью недоступны, либо отвечают с перебоями. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru