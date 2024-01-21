Производитель грузовиков MAN утверждает, что в обозримом будущем перевести коммерческий транспорт на водород нереально

Если в сегменте легкового транспорта вектор развития более или менее консолидировался вокруг идеи перехода на аккумуляторные электромобили (хотя Toyota пытается сопротивляться тенденции), то в сфере грузоперевозок среди участников рынка пока нет единого мнения, и некоторые из них делают ставку на водородное топливо. Марка MAN считает, что отрасль просто не сможет получать его в достаточных количествах в ближайшие годы. Источник изображения: MAN

Источник: 3dnews.ru