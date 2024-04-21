Производители материнских плат начали выпуск BIOS с поддержкой процессоров на Zen 5

Производители материнских плат начали готовиться к анонсу процессоров Ryzen нового поколения для платформы AMD Socket AM5. К настоящему моменту об этом отчитались только компании Asus и MSI, сообщившие о выпуске новых версий BIOS для материнских плат на чипсетах AMD 600-й серии с поддержкой «чипов AMD нового поколения». Очевидно, что в ближайшее время к ним присоединятся другие ключевые производители материнских плат. Источник изображения: Asus

Источник: 3dnews.ru