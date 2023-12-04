Производительность Windows и Linux в играх (тесты от PCGamesHardware)

Технический портал PCGamesHardware провёл прямое исследование по сравнению производительности 11 современных ПК игр на двух операционных системах: Microsoft Windows 11 и Nobara Linux 38. Условия мероприятия были следующими:

техническая конфигурация ЦП AMD Ryzen 5 5600X (OC) материнская плата MSI MPG B550 Gaming Plus (BIOS: 7C56v1E) видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT (OC; UV) ОЗУ 16 Гб DDR4-3600 CL16-16-16-32 (OC) ПЗУ 2 ТБ Kingston KC3000 PCIe 4.0 x4;

программная конфигурация исполнена в дуалбут-варианте MS Windows 11 Pro Build 22621 (AMD Software Adrenalin Edition 23.9.3 / AMD Chipset Driver 5.08.02.027 / DirectX 12) Nobara Linux 38 (Proton GE Custom 8-16 / Wine GE Custom 8-17 / Mesa 3D 23.3.0 / VKD3D 2.10);

видеорежим только 1080p;

тестируемые игры Diablo 4 God of War Forza Horizon 5 World of Warcraft Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 v2.0 Horizon Zero Dawn Ghostwire: Tokyo Counter-Strike 2 Far Cry 6 Starfield



Все тесты проводились без использования AMD FidelityFX Super Resolution (технологии временного масштабирования изображения), с максимальными настройками графики (кроме ситуации с Red Dead Redemption 2). В результате из 11 игр в Windows лучше (по счётчику FPS) сработали семь, а в Linux — четыре. При этом в восьми играх разница в производительности между двумя ОС составила менее 10%. По итогам тестирования журналисты пришли к выводу, что на текущий момент Linux справляется с играми почти так же, как Windows, а большинство геймеров скорее всего вовсе не заметит разницы.

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Для справки: Nobara Linux — это дистрибутив Linux собранный на основе Fedora, с включёнными дополнительными патчами и модификациями за авторством Томаса Крайдера (известен как GloriousEggroll), и позиционируется как игровой дистрибутив (ссылка на страницу проекта).

В свою очередь Томас является одним из действующих инженеров по обслуживанию программного обеспечения Red Hat, а так же является автором проектов Proton-GE и Lutris.

Портал PCGamesHardware — довольно популярное немецкое техническое издание, выпускающее как бумажный журнал, так и цифровую версию на одноимённом веб-сайте, издаваемым немецкой компанией Computec Media AG. Полное наименование журнала: «PC Games Hardware Magazine», он издаётся только на немецком языке (немного справочной информации можно увидеть на Википедии).

Источник: linux.org.ru