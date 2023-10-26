Производителям ПК понравился Qualcomm Snapdragon X Elite: ноутбуков на его основе будет много

На этой неделе компания Qualcomm представила 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite на 64-битной архитектуре Oryon, который предназначен для использования в компьютерах на базе Windows. Теперь производитель опубликовал данные, указывающие на то, что новый процессор привлёк внимание девяти крупных производителей ПК. Источник изображения: Mark Hachman / IDG

Источник: 3dnews.ru